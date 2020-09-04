Тернопіль відмовився посилювати карантин

З понеділка у Тернополі все працюватиме у звичному режимі, попри внесення міста в "червону зону" карантину. Зміниться тільки те, що містом їздитимуть так звані спецрейси, котрі перевозитимуть місцевих жителів за наявності довідки чи іншого документа з місця роботи.
Відповідне рішення прийняли під час засідання міського оперативного штабу з протидії поширення коронавірусної інфекції.
Крім того, продовжать роботу школи.
"Ми зберігаємо усю мережі транспорту, усі транспортні засоби будуть їздити з табличками - "Спецрейс". Також ми не закриваємо школи і садочки, вони і надалі будуть працювати у штатному режимі", - заявив міський голова Сергій Надал.
Йому цікаво, як правоохоронці будуть штрафувати дітей, які йдуть до школи.
Зазначимо, відповідно до останнього оновлення карантинного зонування, Тернопіль потрапив в "червону зону" карантину.
В цій зоні заборонена робота громадського транспорту, закриваються навчальні заклади, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту.
Нагадаємо, міський голова Тернополя Сергій Надал заразився коронавірусом.