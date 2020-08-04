Тернополь не останавит работу общественного транспорта и предпринимателей

Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)

Полицию просят поддержать это решение

Городской совет Тернополя на внеочередной сессии принял решение об отказе усиливать карантин в городе. Правительство отнесло Тернополь к красной зоне карантина.

Об этом сообщает сайт города Тернополь.

Так, 34 депутата проголосовали за признание постановления правительства от 22 июля №641 "Об установлении карантина и внедрения усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" таким, что не основано на нормах Конституции Украины. Они считают неправомерным отнесение Тернополя к "красной зоне" карантина.

"Поэтому общественный транспорт будет работать в обычном режиме, предприниматели работают в обычном режиме так же, как и садики и все другие субъекты хозяйствования", - заявил городской голова Сергей Надал.

Горсовет также призвал правительство отменить решение о неостановке поездов в Тернополе. Кроме того, исполнительным органам и коммунальным предприятиям Тернопольский городской совет дал поручение обеспечить в полной мере жизнедеятельность города.

Также полицию призвали не совершать действия по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования, которые не соблюдают усиления карантина.

Напомним, с 3 августа в Украине начали действовать правила зонального карантина.

Ранее мэр Тернополя заявил, что по всем показателям, город не попадает в красную зону.