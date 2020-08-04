Тернопіль не зупинятиме роботу громадського транспорту та підприємців

Фото: люди в медичних масках (РБК-Україна)

Поліцію просять підтримати це рішення

Міська рада Тернополя на позачерговій сесії прийняла рішення про відмову посилювати карантин у місті. Уряд відніс Тернопіль до червоної зони карантину.

Про це повідомляє сайт міста Тернопіль.

Так, 34 депутати проголосувала за визнання постанови уряду від 22 липня №641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" такою, що не грунтується на нормах Конституції України. Вони вважають неправомірним віднесення Тернополя до "червоної зони" карантину.

"Тож громадський транспорт працюватиме у звичному режимі, підприємці працюють у звичному режимі так само, як і садочки та всі інші суб'єкти господарювання", - заявив міський голова Сергій Надал.

Міськрада також закликала уряд скасувати рішення про незупинку поїздів у Тернополі. Крім того, виконавчим органам та комунальним підприємствам Тернопільська міська рада дала доручення забезпечити у повній мірі життєдіяльність міста.



Також поліцію закликали не вчиняти дії щодо притягнення до відповідальності суб'єктів господарювання, які не дотримуються посилення карантину.

Нагадаємо, з 3 серпня в Україні почали діяти правила зонального карантину.

Раніше мер Тернополя заявив, що за всіма показниками, місто не потрапляє в червону зону.