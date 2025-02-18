У Тернопільській області замерз водоспад "Дівочі сльози" (фото, відео)

Національний природний парк "Дністровський каньйон" опублікував неймовірні кадри, на яких зафіксовано замерзлий водоспад "Дівочі сльози". Він розташований в урочищі "Пустельня".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НПП у Facebook.

Чим унікальний Дністровський каньйон та який вигляд має замерзлий водоспад

Дністровський каньйон - найбільший каньйон в Україні та один з найбільших в Європі. Там протікає найбільша річка західноукраїнських областей - Дністер.

Схили каньйону взимку (фото: dnistercanyon.pp.ua)

Всесвітнє визнання каньйон Дністра здобув завдяки неповторним геологічними пам'яткам, адже його різноманітні за походженням скелі існували впродовж різних геологічних і біологічних епох.

Вони буквально стали свідками вражаючих еволюційних подій, що відбулись впродовж останніх 420 млн років.

Національний природний парк "Дністровський каньйон" загальною площею понад 10 тисяч гектарів було створено указом президента України у 2010 році - з метою охорони та збереження природних багатств й історико-культурних комплексів, розташованих на його території.

Він розташований на території Борщівського, Бучацького, Заліщицького та Монастириського районів Тернопільської області.

Саме там (в урочищі "Пустельня") можна знайти і водоспад "Дівочі сльози".

У коментарях під дописом представники національного парку уточнили, що це - перші зимові фото водоспаду "Дівочі сльози" після обвалу минулого року.