В Тернопольской области замерз водопад "Девичьи слезы" (фото, видео)

Национальный природный парк "Днестровский каньон" опубликовал невероятные кадры, на которых зафиксирован замерзший водопад "Девичьи слезы". Он расположен в урочище "Пустельня".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НПП в Facebook.

Чем уникален Днестровский каньон и как выглядит замерзший водопад

Днестровский каньон - самый большой каньон в Украине и один из крупнейших в Европе. Там протекает самая большая река западноукраинских областей - Днестр.

Склоны каньона зимой (фото: dnistercanyon.pp.ua)

Всемирное признание каньон Днестра получил благодаря неповторимым геологическим памятникам, ведь его разнообразные по происхождению скалы существовали на протяжении различных геологических и биологических эпох.

Они буквально стали свидетелями впечатляющих эволюционных событий, произошедших в течение последних 420 млн лет.

Национальный природный парк "Днестровский каньон" общей площадью более 10 тысяч гектаров был создан указом президента Украины в 2010 году - с целью охраны и сохранения природных богатств и историко-культурных комплексов, расположенных на его территории.

Он расположен на территории Борщевского, Бучачского, Залещицкого и Монастырского районов Тернопольской области.

Именно там (в урочище "Пустельня") можно найти и водопад "Девичьи слезы".

В комментариях под публикацией представители национального парка уточнили, что это - первые зимние фото водопада "Девичьи слезы" после обвала в прошлом году.