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У Тернопільській області вибухнув житловий будинок, є постраждалий

Фото: у Тернопільській області стався вибух газу в житловому будинку (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У селі Хлопівка в Тернопільській області стався вибух газу у приватному житловому будинку. Травмована одна людина, її госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління ДСНС України у Тернопільській області в Facebook.

Рятувальники зазначають, що 2 січня о 18:05 надійшло повідомлення про вибух в приватному житловому будинку в селі Хлопівка Хоростківської територіальної громади Чортківського району.

Внаслідок вибуху помешкання було зруйновано. Травмовано власника будинку, його в стані свідомості госпіталізовано в лікувальний заклад.

"Ймовірна причина вибуху - розгерметизація внутрішньої системи газопостачання", - заявили в ДСНС. 

 

Вибух газу у Львові

Нагадаємо, вечері 23 грудня у Львові на вулиці Княгині Ольги у приватному двоповерховому житловому будинку вибухнув газ.

Вибух зруйнував опорні стіни, почалась пожежа. Внаслідок чого постраждали три людини (серед них двоє дітей). Крім того, загинули троє осіб. Правоохоронці порушили кримінальну справу.

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