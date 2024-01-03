У Тернопільській області вибухнув житловий будинок, є постраждалий

У селі Хлопівка в Тернопільській області стався вибух газу у приватному житловому будинку. Травмована одна людина, її госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головне управління ДСНС України у Тернопільській області в Facebook.
Рятувальники зазначають, що 2 січня о 18:05 надійшло повідомлення про вибух в приватному житловому будинку в селі Хлопівка Хоростківської територіальної громади Чортківського району.
Внаслідок вибуху помешкання було зруйновано. Травмовано власника будинку, його в стані свідомості госпіталізовано в лікувальний заклад.
"Ймовірна причина вибуху - розгерметизація внутрішньої системи газопостачання", - заявили в ДСНС.
Нагадаємо, вечері 23 грудня у Львові на вулиці Княгині Ольги у приватному двоповерховому житловому будинку вибухнув газ.
Вибух зруйнував опорні стіни, почалась пожежа. Внаслідок чого постраждали три людини (серед них двоє дітей). Крім того, загинули троє осіб. Правоохоронці порушили кримінальну справу.
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