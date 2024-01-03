В Тернопольской области взорвался жилой дом, есть пострадавший

Спасатели отмечают, что 2 января в 18:05 поступило сообщение о взрыве в частном жилом доме в селе Хлоповка Хоростковской территориальной громады Чортковского района.

В результате взрыва жилье было разрушено. Травмирован владелец дома, его в состоянии сознания было госпитализировано в лечебное учреждение.

"Вероятная причина взрыва – разгерметизация внутренней системы газоснабжения", - заявили в ГСЧС.

Взрыв газа во Львове

Напомним, ужин 23 декабря во Львове на улице Княгини Ольги в частном двухэтажном жилом доме взорвался газ.

Взрыв разрушил опорные стены, начался пожар. В результате пострадали три человека (среди них двое детей). Кроме того, погибли три человека. Правоохранители возбудили уголовное дело.