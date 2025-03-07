У Тернопільській області стався землетрус

Землетруси в Україні

Нагадаємо, минулого місяця у Полтавській області двічі фіксували землетруси. Так, 1 лютого жителі Полтави у соцмережах повідомляли про відчутні поштовхи на верхніх поверхах будинків.

Пізніше у Головному центрі спеціального контролю підтвердили, що під Полтавою стався землетрус магнітудою 3,67 бала.

Крім того, 16 лютого у Полтавській області зафіксували землетрус магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера) на глибині 2 км.

Також у Полтавській області 9 листопада 2024 року фіксували підземний поштовх. Його потужність 3,0 бала, він стався на глибині 8 км.

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