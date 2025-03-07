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В Тернопольской области произошло землетрясение

Фото: в Украине 6 марта зафиксировали землетрясение (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сейсмологи зафиксировали землетрясение в Украине 6 марта. Оно произошло в Тернопольской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля в Facebook.

Землетрясение произошло в четверг, 6 марта, в 18:27 в Тернопольской области (координаты 49,56 с.ш. 25,92 в.д.).

Магнитуда подземного толчка - 2,6 (по шкале Рихтера), расчетная интенсивность в источнике - 2 балла.

"Землетрясения такой интенсивности регистрируются только сейсмическими приборами. Ощущаться могут отдельными людьми, находящимися в состоянии полного покоя на верхних этажах многоэтажек", - объясняют сейсмологи.

Фото: в Тернопольской области произошло землетрясение (facebook.com/gcsk.mcsm)

Землетрясения в Украине

Напомним, в прошлом месяце в Полтавской области дважды фиксировали землетрясения. Так, 1 февраля жители Полтавы в соцсетях сообщали об ощутимых толчках на верхних этажах домов.

Позже в Главном центре специального контроля подтвердили, что под Полтавой произошло землетрясение магнитудой 3,67 балла.

Кроме того, 16 февраля в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) на глубине 2 км.

Также в Полтавской области 9 ноября 2024 года фиксировали подземный толчок. Его мощность 3,0 балла, он произошел на глубине 8 км.

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Тернопольская область