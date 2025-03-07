В Тернопольской области произошло землетрясение

Землетрясения в Украине

Напомним, в прошлом месяце в Полтавской области дважды фиксировали землетрясения. Так, 1 февраля жители Полтавы в соцсетях сообщали об ощутимых толчках на верхних этажах домов.

Позже в Главном центре специального контроля подтвердили, что под Полтавой произошло землетрясение магнитудой 3,67 балла.

Кроме того, 16 февраля в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1 (по шкале Рихтера) на глубине 2 км.

Также в Полтавской области 9 ноября 2024 года фиксировали подземный толчок. Его мощность 3,0 балла, он произошел на глубине 8 км.

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