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У Тернополі прогриміли вибухи, з'явилися перебої зі світлом та водою (оновлено)

Вівторок 26 листопада 2024 01:24
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У Тернополі прогриміли вибухи, з'явилися перебої зі світлом та водою (оновлено) Фото: Тернопіль частково знеструмлений через атаку російських БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Тернополі на тлі атаки ударних дронів було чутно вибухи. Місто частково знеструмлене, жителі також повідомляють про перебої з водопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та ЗМІ.

Про звуки вибухів у місті повідомили місцеві жителі.

У Тернополі прогриміли вибухи, з'явилися перебої зі світлом та водою (оновлено)

Після вибухів, у деяких районах Тернополя зникла електроенергія.

У Тернополі прогриміли вибухи, з'явилися перебої зі світлом та водою (оновлено)

Незадовго до цього повідомлялося про рух групи безпілотників у напрямку обласного центру.

У Тернополі прогриміли вибухи, з'явилися перебої зі світлом та водою (оновлено)

У Тернополі прогриміли вибухи, з'явилися перебої зі світлом та водою (оновлено)

Оновлено 1:34

Крім зникнення світла, у місті також виникли перебої з водопостачанням.

У Тернополі прогриміли вибухи, з'явилися перебої зі світлом та водою (оновлено)

Начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода зазначив, що рятувальники та комунальники працюють над з’ясуванням обсягу пошкоджень та усуненням наслідків.

Тим часом до міста підлітають нові "Шахеди". У місті повторно пролунали вибухи.

У Тернополі прогриміли вибухи, з'явилися перебої зі світлом та водою (оновлено)

У Тернополі прогриміли вибухи, з'явилися перебої зі світлом та водою (оновлено)

Масштабна дронова атака РФ

З вечора понеділка, 25 листопада, росіяни масовано атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

У Києві з 21:46 триває повітряна тривога. Кілька разів було чутно вибухи через роботу сил ППО по ворожих цілях.

Вибухи лунають також в інших регіонах та містах України. Моніторингові канали припускають, що впродовж ночі ворог випустить у напрямку нашої країни понад 100 ударних безпілотників.

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