У Тернополі прогриміли вибухи, з'явилися перебої зі світлом та водою (оновлено)

У Тернополі на тлі атаки ударних дронів було чутно вибухи. Місто частково знеструмлене, жителі також повідомляють про перебої з водопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві пабліки та ЗМІ.

Тим часом до міста підлітають нові "Шахеди". У місті повторно пролунали вибухи.

Начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода зазначив, що рятувальники та комунальники працюють над з’ясуванням обсягу пошкоджень та усуненням наслідків.

Крім зникнення світла, у місті також виникли перебої з водопостачанням.

Незадовго до цього повідомлялося про рух групи безпілотників у напрямку обласного центру.

Після вибухів, у деяких районах Тернополя зникла електроенергія.

Про звуки вибухів у місті повідомили місцеві жителі.

Масштабна дронова атака РФ

З вечора понеділка, 25 листопада, росіяни масовано атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

У Києві з 21:46 триває повітряна тривога. Кілька разів було чутно вибухи через роботу сил ППО по ворожих цілях.

Вибухи лунають також в інших регіонах та містах України. Моніторингові канали припускають, що впродовж ночі ворог випустить у напрямку нашої країни понад 100 ударних безпілотників.

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