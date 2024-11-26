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В Тернопольской области поврежден энергообъект, обеспечивающий светом регион, - ОВА

Вторник 26 ноября 2024 12:24
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В Тернопольской области поврежден энергообъект, обеспечивающий светом регион, - ОВА Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 26 ноября российские террористы атаковали объект энергетической инфраструктуры в Тернопольской области. В результате этого было обесточено 70% региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Тернопольской областной военной администрации (ОВА) Вячеслава Негоду во время брифинга.

Как рассказал Негода, энергообъект обеспечивал электроснабжение почти всей области.

"Сначала было обесточено 70% территории охвата. До начала рабочего дня "Тернопольоблэнерго" и другие технические службы сделали все, чтобы подключиться к другим системам, которые проходят через нашу области и большая часть электроснабжения была восстановлена", - добавил он.

Ночная атака на Тернопольскую область

В ночь на 26 ноября во время масштабной атаки дронами российские террористы нанесли удар по Тернополю. Первые взрывы прогремели после полуночи, в результате чего город частично остался без электроснабжения. Также сообщалось о перебоях в водоснабжении.

Как отметил утром городской голова Тернополя Сергей Надал, удар повредил электроинфраструктуру, которая обеспечивает город. Из-за этого возникли следующие проблемы:

  • в многоэтажных домах перестали работать лифты;
  • часть котельных остановила свою работу;
  • временно отменено движение троллейбусов.

Утром «Тернопольоблэнерго» сообщило о сетевых ограничениях в результате ночной атаки.

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