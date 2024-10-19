У Тернопільській області помітили невідомий безпілотник

Ввечері 19 жовтня у повітряному просторі Тернопільській області помітили невідомий безпілотник. Він рухається в південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Наразі, станом на 17:51, сигнал повітряної тривоги триває у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій та Донецькій областях. Також "почервоніння" згідно карти тривог продовжується у Луганській області та в окупованому Криму.

Зазначимо, що на момент повідомлення Повітряних сил ЗСУ, повітряну тривогу у Тернопільській області не оголошували.

"Спостерігається активність невизначеного БпЛА на півдні Тернопільської області! Рухається в південному напрямку", - йдеться у повідомленні о 17:45.

Нагадаємо, що в починаючи з вечора 18 жовтня та до ранку 19 жовтня Росія запустила по Україні понад 100 повітряних цілей, а саме - до 98 БпЛА та шість керованих авіаційних ракет Х-59/69. Як відпрацювали сили ППО - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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