В Тернопольской области был замечен неизвестный беспилотник

Вечером 19 октября в воздушном пространстве Тернопольской области был замечен неизвестный беспилотник. Он двигается в южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сейчас, по состоянию на 17:51, сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Запорожской и Донецкой областях. Также "покраснение" согласно карты тревог продолжается в Луганской области и в оккупированном Крыму.

Отметим, что на момент сообщения Воздушных сил ВСУ, воздушную тревогу в Тернопольской области не объявляли.

"Наблюдается активность неопределенного БпЛА на юге Тернопольской области! Движется в южном направлении", - говорится в сообщении в 17:45.

Напомним, что в начиная с вечера 18 октября и до утра 19 октября Россия запустила по Украине более 100 воздушных целей, а именно - до 98 БпЛА и шесть управляемых авиационных ракет Х-59/69. Как отработали силы ПВО - читайте в материале РБК-Украина.

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