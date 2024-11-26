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У Тернопільській області після нічної атаки вводять мережеві обмеження

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Тернопільській області вводять мережеві обмеження. Усе через нічну масовану атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Тернопільобленерго".

"Через масовану дронову атаку на енергетичну інфраструктуру вимушено вводяться мережеві обмеження у Тернопільській області для споживачів. Деталі згодом", - пише "Тернопільобленерго". 

Нічна атака на Тернопільську область 

У ніч на 26 листопада, під час масованої атаки дронами, російські терористи також вдарили й по Тернополю. Після першої ночі у місті пролунали вибухи, після чого воно було частково було знеструмлене. Повідомлялося також про перебої з водопостачанням.

Як розповів зранку міський голова Тернополя Сергій Надал, внаслідок атаки терористів була "пошкоджена електроінфраструктура від якої живиться Тернопіль". Через це: 

  • у багатоквартирних будинках не працюють ліфти; 
  • частина котелень не працює; 
  • тимчасово не курсуватимуть тролейбуси. 

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Тернопільська область