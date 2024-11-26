В Тернопольской области после ночной атаки вводят сетевые ограничения

В Тернопольской области вводят сетевые ограничения. Все из-за ночной массированной атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Тернопольоблэнерго".
"Из-за массированной дроновую атаку на энергетическую инфраструктуру вынужденно вводятся сетевые ограничения в Тернопольской области для потребителей. Детали позже", - пишет "Тернопольоблэнерго".
В ночь на 26 ноября, во время массированной атаки дронами, российские террористы также ударили и по Тернополю. После часа ночи в городе прогремели взрывы, после чего он был частично обесточен. Сообщалось также о перебоях с водоснабжением.
Как рассказал утром городской голова Тернополя Сергей Надал, в результате атаки террористов была "повреждена электроинфраструктура от которой питается Тернополь". Из-за этого:
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