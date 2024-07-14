У Тернопільській області перекинувся автобус з прочанами: є постраждалі (фото)

Як повідомлялося, у Вінницькій області сталася ДТП. Автомобіль ВАЗ злетів у кювет і врізався в дерево, постраждали четверо підлітків та водій.

Крім того, в Запорізькій області водій авто збив військового, який йшов узбіччям дороги, і втік. Чоловік помер на місці.

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