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У Тернопільській області перекинувся автобус з прочанами: є постраждалі (фото)

Фото: у Тернопільській перекинувся автобус із прочанами (facebook.com/gynp.ternopil)
Автор: Наталія Гурковська

У Тернопільській області перекинувся автобус із прочанами. На момент аварії у ньому перебували понад 40 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Тернопільської області.

"Повідомлення про ДТП надійшло на спецлінію 102 14 липня близько 8:00 ранку. Аварія сталася на автодорозі поблизу села Раковець Тернопільського району", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та зʼїхав у кювет, автобус перекинувся.

"У автобусі перебувала 41 особа, вони їхали на Всеукраїнську прощу у Зарваницю. Наразі до лікарні з травмами доправили двох пасажирів. Кількість потерпілих осіб встановлюється", - додали у поліції.

 

На місці події працюють поліцейські, медики, рятувальники.

Як повідомлялося, у Вінницькій області сталася ДТП. Автомобіль ВАЗ злетів у кювет і врізався в дерево, постраждали четверо підлітків та водій.

Крім того, в Запорізькій області водій авто збив військового, який йшов узбіччям дороги, і втік. Чоловік помер на місці.

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ДТПТернопільська областьАварія