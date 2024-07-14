В Тернопольской области перевернулся автобус с паломниками: много пострадавших (фото)

"Сообщение о ДТП поступило на спецлинию 102 14 июля около 8:00 утра. Авария произошла на автодороге вблизи села Раковец Тернопольского района", - говорится в сообщении полиции.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, автобус перевернулся.

"В автобусе находился 41 человек, они ехали на Всеукраинское паломничество в Зарваницу. В больницу с травмами доставили двух пассажиров. Количество пострадавших устанавливается", - добавили в полиции.

На месте происшествия работают полицейские, медики, спасатели.

Количество пострадавших резко возросло, среди них - ребенок

Число пострадавших в аварии по состоянию на 11:25 выросло до 19 человек.

"Из них 5 мы госпитализировали, остальные же могут проходить лечение по месту жительства. У большинства травмированных - переломы, в частности ребер, конечностей. Состояние средней тяжести", - рассказал медицинский директор Теребовлянской больницы Богдан Куликовский.

Среди пассажиров был и ребенок.

"Это девочка 2011 года рождения, которую мы перенаправили в Тернополь", - добавил он.