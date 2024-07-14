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В Тернопольской области перевернулся автобус с паломниками: много пострадавших (фото)

Фото: в Тернопольской области перевернулся автобус с паломниками (facebook.com/gynp.ternopil)
Автор: Наталия Гурковская

В Тернопольской области перевернулся автобус с паломниками. На момент аварии в нем находились больше 40 людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Тернопольской области, suspilne.media.

"Сообщение о ДТП поступило на спецлинию 102 14 июля около 8:00 утра. Авария произошла на автодороге вблизи села Раковец Тернопольского района", - говорится в сообщении полиции.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и съехал в кювет, автобус перевернулся.

"В автобусе находился 41 человек, они ехали на Всеукраинское паломничество в Зарваницу. В больницу с травмами доставили двух пассажиров. Количество пострадавших устанавливается", - добавили в полиции.

 

На месте происшествия работают полицейские, медики, спасатели.

Количество пострадавших резко возросло, среди них - ребенок

Число пострадавших в аварии по состоянию на 11:25 выросло до 19 человек.

"Из них 5 мы госпитализировали, остальные же могут проходить лечение по месту жительства. У большинства травмированных - переломы, в частности ребер, конечностей. Состояние средней тяжести", - рассказал медицинский директор Теребовлянской больницы Богдан Куликовский.

Среди пассажиров был и ребенок.

"Это девочка 2011 года рождения, которую мы перенаправили в Тернополь", - добавил он.

Как сообщалось, в Винницкой области произошло ДТП. Автомобиль ВАЗ слетел в кювет и врезался в дерево, пострадали четверо подростков и водитель.

Кроме того, в Запорожской области водитель авто сбил военного, который шел по обочине дороги, и скрылся. Мужчина умер на месте.

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