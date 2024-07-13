У Вінницькій області авто злетіло у кювет: п'ятеро постраждалих, майже всі підлітки

У Вінницькій області сталася ДТП. Автомобіль ВАЗ злетів у кювет і врізався в дерево, постраждали четверо підлітків та водій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області.

Так, аварія сталась 12 липня близько 20.30 поблизу села Пеньківка Жмеринського району. За інформацією правоохоронців, 19-річний водій автомобіля ВАЗ, не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

"Внаслідок ДТП водій та четверо його неповнолітніх пасажирів отримали травми. Після надання медичної допомоги двох потерпілих відпустили дому", - йдеться у повідомленні.

До медичного закладу потрапив водій та двоє хлопців віком 16 та 17 років. Ще дві пасажирки, віком 15 та 16 років, госпіталізації не потребували. Усі потерпілі жителі Мурафської громади.

Водій був тверезий. За таке правопорушення передбачено покарання - до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.