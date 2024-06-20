У Тернопільській області пасажири автобуса, невдоволені діями ТЦК, блокували трасу

Як зазначають місцеві ЗМІ, працівники ТЦК та СП зупинили пасажирський автобус для перевірки документів водія. Співробітники територіального центру комплектування забрали водія у ТЦК для оновлення облікових даних.

Пасажири автобуса заблокували трасу "Тернопіль-Львів". Це сталося біля села Струтин Тернопільської області.

Речниця Нацполіції України у Львівській області Світлана Добровольська заявила, що мітингувальники блокували рух транспорту близько 10 хвилин.

Реакція військових

У Львівському обласному ТЦК заявили, що поліція дійсно зупинила автобус для перевірки даних водія. У чоловіка не було військово-облікових документів. Його запросили у Золочівський районний ТЦК та СП.

Водію вручили повістку на оновлення облікових даних, повернувши його через кількадесят хвилин до його автобуса.

"Наголошуємо, що в салоні автобуса був ще один водій, тож відсутність першого не впливала на можливість маршрутки продовжити рух, згідно маршруту. Однак пасажири чомусь вирішили вийти на зовні і на певний час заблокувати трасу", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК наголошують, що відсутність документів є підставою для доставлення громадянина до найближчого військкомату.