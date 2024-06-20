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В Тернопольской области пассажиры автобуса, недовольные действиями ТЦК, блокировали трассу

Фото: в Тернопольской области пассажиры автобуса из-за действий ТЦК блокировали трассу (facebook com ChernihivTCKtaSP)
Автор: Наталья Юрченко

В Тернопольской области пассажиры автобуса, недовольные действиями ТЦК, перекрыли трассу. Военные отреагировали на инцидент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "20 минут" и Львовский областной ТЦК и СП Telegram.

Как отмечают местные СМИ, сотрудники ТЦК и СП остановили пассажирский автобус для проверки документов водителя. Сотрудники территориального центра комплектования забрали водителя в ТЦК для обновления учетных данных.

Пассажиры автобуса заблокировали трассу "Тернополь-Львов". Это произошло возле села Струтин Тернопольской области.

Спкиер  Нацполиции Украины во Львовской области Светлана Добровольская заявила, что митингующие блокировали движение транспорта около 10 минут.

 

Реакция военных

Во Львовском областном ТЦК заявили, что полиция действительно остановила автобус для проверки данных водителя. У мужчины не было военно-учетных документов. Его пригласили в Золочевский районный ТЦК и СП.

Водителю вручили повестку на обновление учетных данных, вернув его через несколько десятков минут до его автобуса.

"Отмечаем, что в салоне автобуса был еще один водитель, поэтому отсутствие первого не влияло на возможность маршрутки продолжить движение, согласно маршруту. Однако пассажиры почему-то решили выйти на снаружи и на время заблокировать трассу", - говорится в сообщении.

В ТЦК подчеркивают, что отсутствие документов является основанием для доставки гражданина в ближайший военкомат.

Другие инциденты с участием ТЦК

Напомним, недавно в Закарпатской области сотрудники ТЦК задержали перевозчика, якобы перевозившего лекарства.

Также в Днепре возник скандал в соцсетях из-за того, что якобы сотрудники ТЦК силой задержали мужчину. Однако оказалось, что мужчина является действующим военным, пытавшимся сбежать.

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Львовская областьТернопольская областьТЦК