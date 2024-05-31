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У Мукачеві 23-річного перевізника доправили до військкомату і виписали повістку: що кажуть у ТЦК

Закарпатська область , П'ятниця 31 травня 2024 10:38
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У Мукачеві 23-річного перевізника доправили до військкомату і виписали повістку: що кажуть у ТЦК Фото: ТЦК затримало 23-річного водія в Мукачеві (ілюстративне фото facebook.com/OOTCKSP)
Автор: Ярослава Борзова

У Закарпатському ОТЦК відреагували на затримання 23-річного водія вантажівки, який віз критичні ліки для пацієнтів з важкими захворюваннями. За словами представників територіального центру комплектування, він не мав при собі військово-облікових документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Закарпатського ОТЦК та СП.

Відомо, що співробітники Мукачівського ТЦК зупинили фуру з ліками та почали перевірку 23-річного водія.

"Повідомляємо, що 29.05.2024 року на блокпосту в районі н.п. Нижні Ворота була зупинена вантажівка, за кермом якої був громадянин, який не мав при собі військово-облікових документів", - повідомили там.

Водночас у ТЦК підкреслили, що згідно з чинним законодавством чоловіки від 18 до 60 років повинні при собі мати військово-облікові документи.

"Спільною групою оповіщення, яка складається з представників національної поліції і ТЦК та СП, громадянин був доставлений до Мукачівського РТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних. Перевіривши факти, йому була виписана повістка за місцем проживання", - йдеться в повідомленні.

Представники територіального центру комплектування нагадали логістичним компаніям та автоперевізникам про необхідність "відповідальніше ставитися до військового обліку своїх працівників".

Правозахисник про ситуацію

Як стверджує правозахисник, повідомлення 23-річним водієм про те, що вантаж фури складається з ліків і важливої деталі, при транспортуванні яких має бути збережено холодовий ланцюг для того, щоб препарати не зіпсувались, було проігноровано співробітниками ТЦК.

Після 4-годинної перевірки документів хлопцю вручили повістку з вимогою явитись з речами в Мукачівський військкомат на наступний день, однак той не підлягає мобілізації за відповідними критеріями.

Натомість понад шість годин лікарські засоби для важкохворих, які мають потребу у щоденному лікуванні даними препаратами, знаходились в машині без водія.

Препарати не потрапили до місця призначення

"В результаті, після проходження примусових і незаконних процесів в ТЦК водій був змушений повернутись в Київ, ліки не потрапили у місце призначення", - написав правозахисник, попередньо зауваживши, що вони прямували до Тернополя та Івано-Франківська для людей, хворих на ВІЛ.

Він повідомив, що на тлі даного випадку було підготовлено лист до Міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка про необхідність спільно із Командуванням Сухопутних військ ЗСУ терміново розробити алгоритм, який забезпечить безперешкодну роботу водіїв медичних і гуманітарних вантажів.

Скандали із затриманнями ТЦК

Нагадаємо, на Закарпатті у приміщенні одного з військкоматів області нещодавно помер чоловік. Розпочато перевірку.

Також у квітні на Закарпатті військовозобов'язаний помер дорогою до навчального центру при "епілептичному нападі".

При цьому, за словами, уповноваженого Верховної ради України з прав людини Дмитра Лубинця, він був визнаний придатним до військової служби.

Напередодні стало відомо, що у Білгород-Дністровському Одеської області співробітники ТЦК затримати Дмитра Дєнкова і утримували його протягом доби.

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