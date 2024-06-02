У Дніпрі співробітники ТЦК намагалися силою утримати чоловіка: військові пояснили свої дії

У мережі шириться відео, на якому співробітники ТЦК у Дніпрі намагаються силою затримати чоловіка. У ТЦК пояснюють, що це був не метод вручання повістки, а утримання військового, який намагався втекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Подія сталася 1 червня у Дніпрі. У мережі опублікувати відео, на якому співробітники ТЦК на вулиці намагаються затримати чоловіка.

Військові пояснюють, що чоловік на відео - призваний на військову службу під час мобілізації, а співробітники ТЦК намагаються утримати його від скоєння кримінального злочину.

"Раніше він неодноразово намагався ухилитися від призову на військову службу, не з’являвся за повістками до ТЦК та СП та для проходження військово-лікарської комісії. 1 червня він слідував до місця проходження військової служби у супроводі військовослужбовців ТЦК та СП. Під час руху автомобільним транспортом мобілізований під надуманим приводом попросив зупинити машину та здійснив спробу втечі", - йдеться у повідомленні.

У ТЦК заявили, що випадкові громадяни, які "співчували" особі, яка здійснювала чергову спробу ухилитися від виконання конституційного обов’язку і чинили тиск на військовослужбовців ТЦК та СП, сприяли вчиненню кримінального правопорушення.

Також у терцентрі зазначили, що військовослужбовці, які здійснюють заходи призову на військову службу - це посадові особи, тому перешкоджання їхній діяльності матиме адміністративну чи кримінальну відповідальність.