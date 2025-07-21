У Тернопільській області натовп заблокував автомобіль ТЦК та СП

У Тернопільській області місцеві жителі заблокували автомобіль співробітників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Однак посилення конфлікту вдалося уникнути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Тернопільського обласного ТЦК та СП.
Ввечері у неділю, 20 липня, у соцмережах з'явилися відео, на яких місцеві жителі села Лисівці Чортківського району Тернопільської області начебто "масово вийшли на протест і проганяли ТЦК і Нацполіцію".
У Тернопільському обласному ТЦК та СП прокоментували резонансні кадри. В установі зазначили, що в суботу, 19 липня, у рамках планової роботи з уточнення облікових даних громадян, група оповіщення четвертого відділу Чортківського районного ТЦК та СП, спільно з працівником поліції перебувала у селі Лисівці.
Під час розмови з одним із місцевих мешканців виникла побутова ситуація, яка, на жаль, супроводжувалася емоційною реакцією з боку окремих громадян. Після втручання сторонніх осіб службовий автомобіль групи було тимчасово заблоковано.
"Наголошуємо, що ніякого конфлікту на ґрунті мобілізації не відбувалося, прав громадян не було порушено, а жодних силових заходів не застосовувалося. Наразі ситуація врегульована, проводиться перевірка працівниками Національної поліції", - зазначили у РТЦК та СП.
Військові закликали громадян зберігати спокій, довіряти офіційним джерелам та у разі необхідності - звертатися до ТЦК та СП для роз’яснень.
В Україні триває воєнний стан і мобілізація. На тлі мобілізаційних заходів, у різних населених пунктах країни регулярно відбуваються конфліктні ситуації за участю працівників ТЦК та СП.
Так, в ніч на неділю, 20 липня, у Харківській області житель селища увірвався до приміщення ТЦК та СП і побив поліцейського. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.
У суботу, 19 липня, в Одесі працівники ТЦК та СП побили чоловіка, затиснувши йому голову дверима мікроавтобуса. Постраждалого ушпиталили, він перебуває в реанімації. ТЦК проводить службове розслідування інциденту.
Днями двом працівникам ТЦК та СП повідомили підозру за смерть мобілізованого чоловіка через побиття та застосування електрошокера.
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