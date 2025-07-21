У Тернопільській області натовп заблокував автомобіль ТЦК та СП

Ввечері у неділю, 20 липня, у соцмережах з'явилися відео, на яких місцеві жителі села Лисівці Чортківського району Тернопільської області начебто "масово вийшли на протест і проганяли ТЦК і Нацполіцію".

У Тернопільському обласному ТЦК та СП прокоментували резонансні кадри. В установі зазначили, що в суботу, 19 липня, у рамках планової роботи з уточнення облікових даних громадян, група оповіщення четвертого відділу Чортківського районного ТЦК та СП, спільно з працівником поліції перебувала у селі Лисівці.

Під час розмови з одним із місцевих мешканців виникла побутова ситуація, яка, на жаль, супроводжувалася емоційною реакцією з боку окремих громадян. Після втручання сторонніх осіб службовий автомобіль групи було тимчасово заблоковано.

"Наголошуємо, що ніякого конфлікту на ґрунті мобілізації не відбувалося, прав громадян не було порушено, а жодних силових заходів не застосовувалося. Наразі ситуація врегульована, проводиться перевірка працівниками Національної поліції", - зазначили у РТЦК та СП.

Військові закликали громадян зберігати спокій, довіряти офіційним джерелам та у разі необхідності - звертатися до ТЦК та СП для роз’яснень.