Після конфлікту з ТЦК в Одесі медик опинився в реанімації: що відомо

В Одесі після конфлікту між працівниками ТЦК та лікарем з Харкова, останнього госпіталізували до реанімації. У мережі шириться відео інциденту.

Зауважимо, що вже другий день у соціальних мережах поширюється відео, пов’язане з подією, що сталася 19 липня в місті Одеса за участі спільної групи оповіщення одного з РТЦК та СП.

Позиція Одеського ТЦК

В ТЦК зауважили, що за цим фактом розпочато службову перевірку, яка надасть оцінку діям військовослужбовців, причетних до інциденту.

"Позиція керівництва Одеського обласного ТЦК та СП є незмінною: діяльність військовослужбовців має здійснюватися виключно в межах чинного законодавства", - пояснили в центрі.

Водночас, вони зауважили, що готові надати повне сприяння правоохоронним органам для проведення всебічного та об’єктивного розслідування, адже лише офіційне слідство може встановити фактичну хронологію подій і дати правову оцінку діям усіх учасників.

"Закликаємо утримуватися від поширення неперевірених версій, які можуть спотворити сприйняття ситуації та зашкодити процесу розслідування", - зазначили в ТЦК.

Військові також наголосили, що подібні інциденти, спричинені нехтуванням обов’язку військового обліку, підривають довіру між суспільством і Збройними силами.

"Закликаємо громадян вирішувати всі питання, пов’язані з військовим обліком, виключно у правовому полі та не вступати у конфлікти на вулицях", - додали в ТЦК.

Що відомо про інцидент в Одесі

Як повідомляють місцеві ЗМІ, силове затримання медика співробітниками ТЦК відбулося вчора на вулиці Костанді.

Чоловік чинив опір, але як видно з відео, що гуляє мережею, його заштовхали до мікроавтобуса та затиснули дверима голову.

Наразі, за даними очевидців, вже відомо, що затриманим виявився лікар із Харкова, який приїхав до Одеси працювати медиком. Його госпіталізували у важкому стані, зараз він перебуває в реанімації.