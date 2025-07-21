В Тернопольской области толпа заблокировала автомобиль ТЦК и СП

Вечером в воскресенье, 20 июля, в соцсетях появились видео, на которых местные жители села Лысовцы Чертковского района Тернопольской области якобы "массово вышли на протест и прогоняли ТЦК и Нацполицию".

В Тернопольском областном ТЦК и СП прокомментировали резонансные кадры. В учреждении отметили, что в субботу, 19 июля, в рамках плановой работы по уточнению учетных данных граждан, группа оповещения четвертого отдела Чертковского районного ТЦК и СП, совместно с работником полиции находилась в селе Лысовцы.

Во время разговора с одним из местных жителей возникла бытовая ситуация, которая, к сожалению, сопровождалась эмоциональной реакцией со стороны отдельных граждан. После вмешательства посторонних лиц служебный автомобиль группы был временно заблокирован.

"Подчеркиваем, что никакого конфликта на почве мобилизации не происходило, прав граждан не было нарушено, а никаких силовых мер не применялось. Сейчас ситуация урегулирована, проводится проверка работниками Национальной полиции", - отметили в РТЦК и СП.

Военные призвали граждан сохранять спокойствие, доверять официальным источникам и в случае необходимости - обращаться в ТЦК и СП для разъяснений.