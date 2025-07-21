ua en ru
Пн, 21 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Харківській області чоловік увірвався до ТЦК та СП і вдарив поліцейського

Харківська область, Понеділок 21 липня 2025 00:15
UA EN RU
У Харківській області чоловік увірвався до ТЦК та СП і вдарив поліцейського Ілюстративне фото: працівника Нацполіції побили у будівлі ТЦК та СП (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В одному з селищ Харківської області місцевий житель увірвався до районного ТЦК та СП і завдав тілесних ушкоджень працівнику Нацполіції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Харківської області.

Зазначається, що інцидент стався 20 липня о 01:45 у селищі Кегичівка Берестинського району.

Під час несення служби, співробітники Нацполіції перевіряли документи місцевого жителя, який, згідно з базою даних, перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації.

Після перевірки, правоохоронці передали чоловіка до Берестинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК) для подальшого оформлення відповідних матеріалів.

Однак у цей час до приміщення установи увірвався 20-річний місцевий житель. Молодик поводився агресивно та чинив опір поліцейським. Він ударив одного з правоохоронців, внаслідок чого поліцейський зазнав тілесних ушкоджень.

Зловмисника було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом нападу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Інциденти за участю працівників ТЦК та СП

У різних областях і населених пунктах України продовжують фіксуватися скандальні інциденти за участю працівників ТЦК та СП.

Так, 19 липня в Одесі працівники місцевого ТЦК та СП жорстко затримали лікаря, що приїхав з Харкова. Чоловіка заштовхали у мікроавтобус і затиснули йому дверима голову. Наразі він перебуває в реанімації.

У ТЦК та СП проводять службове розслідування інциденту.

12 липня у Волинській області чоловік напав на працівників ТЦК та СП із лопатою. Йому оголосили підозру за насильство щодо службової особи.

А на початку місяця у Рівненській області військовослужбовця ТЦК побили під час перевірки документів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦК
Новини
Алієв "підпалив" росіян: прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і сказав "продовжуйте так само"
Алієв "підпалив" росіян: прийняв у подарунок шеврони ЗСУ і сказав "продовжуйте так само"
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні