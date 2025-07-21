У Харківській області чоловік увірвався до ТЦК та СП і вдарив поліцейського
В одному з селищ Харківської області місцевий житель увірвався до районного ТЦК та СП і завдав тілесних ушкоджень працівнику Нацполіції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Харківської області.
Зазначається, що інцидент стався 20 липня о 01:45 у селищі Кегичівка Берестинського району.
Під час несення служби, співробітники Нацполіції перевіряли документи місцевого жителя, який, згідно з базою даних, перебував у розшуку як особа, що ухиляється від мобілізації.
Після перевірки, правоохоронці передали чоловіка до Берестинського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК) для подальшого оформлення відповідних матеріалів.
Однак у цей час до приміщення установи увірвався 20-річний місцевий житель. Молодик поводився агресивно та чинив опір поліцейським. Він ударив одного з правоохоронців, внаслідок чого поліцейський зазнав тілесних ушкоджень.
Зловмисника було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом нападу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.
Інциденти за участю працівників ТЦК та СП
У різних областях і населених пунктах України продовжують фіксуватися скандальні інциденти за участю працівників ТЦК та СП.
Так, 19 липня в Одесі працівники місцевого ТЦК та СП жорстко затримали лікаря, що приїхав з Харкова. Чоловіка заштовхали у мікроавтобус і затиснули йому дверима голову. Наразі він перебуває в реанімації.
У ТЦК та СП проводять службове розслідування інциденту.
12 липня у Волинській області чоловік напав на працівників ТЦК та СП із лопатою. Йому оголосили підозру за насильство щодо службової особи.
А на початку місяця у Рівненській області військовослужбовця ТЦК побили під час перевірки документів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.