У Тернопільській області через атаку РФ можуть виникати проблеми зі зв’язком та інтернетом

Як зазначили у компанії, для підтримки роботи мережі з 5 ранку залучили 12 мобільних та три стаціонарних генератори.

Однак частково абоненти можуть відчувати труднощі з голосовим зв’язком та інтернетом.

"Фахівці компанії продовжують виконувати всі заходи для підтримки функціонування мережі до повного відновлення електропостачання базових станцій", - додали у "Київстарі".