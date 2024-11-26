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У Тернопільській області через атаку РФ можуть виникати проблеми зі зв’язком та інтернетом

Фото: у Тернопільській області можуть виникати проблеми зі зв’язком та інтернетом (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок атаки російських дронів цієї ночі у Тернопільській області частина базових станцій компанії "Київстар"опинилася без живлення. Тому можуть виникати проблеми зі зв’язком та інтернетом

Про це заявили у пресслужбі мобільного оператора "Київстар", повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Як зазначили у компанії, для підтримки роботи мережі з 5 ранку залучили 12 мобільних та три стаціонарних генератори.

Однак частково абоненти можуть відчувати труднощі з голосовим зв’язком та інтернетом.

"Фахівці компанії продовжують виконувати всі заходи для підтримки функціонування мережі до повного відновлення електропостачання базових станцій", - додали у "Київстарі".

Атака дронів на Тернопільську область

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада під час масштабної атаки дронами російські терористи завдали удару по Тернополю. Внаслідок атаки місто частково залишилося без електропостачання. Також повідомлялося про перебої у водопостачанні.

Як зазначив вранці міський голова Тернополя Сергій Надал, удар пошкодив електроінфраструктуру, яка забезпечує місто.

Пізніше стало відомо, що росіяни атакували об’єкт енергетичної інфраструктури у Тернопільській області. Внаслідок цього було знеструмлено 70% регіону.

Окрім того, через атаку РФ у Тернопільській області запровадили обмеження у роботі електромереж. У домівках жителів регіону сьогодні світло буде лише 2-3 години.

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