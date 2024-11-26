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Через атаку РФ жителі Тернопільської області будуть зі світлом лише 2-3 години на добу

Тернопільська область, Вівторок 26 листопада 2024 17:20
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Через атаку РФ жителі Тернопільської області будуть зі світлом лише 2-3 години на добу Фото: жителі Тернопільської області будуть зі світлом лише 2-3 години на добу (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Тетяна Степанова

Через атаку російських дронів у Тернопільській області запровадили обмеження у роботі електромереж. У домівках жителів регіону сьогодні світло буде лише 2-3 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Тернопільобленерго".

"Тернопільобленерго", виходячи із мережевих обмежень існуючої електричної мережі, розробило та запроваджує графік, відповідно до якого електропостачання виконуватиметься споживачам у визначені години", - йдеться у повідомленні.

Для споживачів передбачено розподіл за чергами.

Через атаку РФ жителі Тернопільської області будуть зі світлом лише 2-3 години на добу

Графік увімкнень світла у Тернопільській області на 26 листопада (facebook.com/ternopiloblenerho)

Атака дронів на Тернопільську область

Нагадаємо, у ніч на 26 листопада під час масштабної атаки дронами російські терористи завдали удару по Тернополю. Внаслідок атаки місто частково залишилося без електропостачання. Також повідомлялося про перебої у водопостачанні.

Як зазначив вранці міський голова Тернополя Сергій Надал, удар пошкодив електроінфраструктуру, яка забезпечує місто.

Зранку "Тернопільобленерго" повідомило про мережеві обмеження внаслідок нічної атаки.

Пізніше стало відомо, що росіяни атакували об’єкт енергетичної інфраструктури у Тернопільській області. Внаслідок цього було знеструмлено 70% регіону.

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