В Тернопольской области из-за атаки РФ могут возникать проблемы со связью и интернетом

Как отметили в компании, для поддержания работы сети с 5 утра задействовали 12 мобильных и три стационарных генератора.

Однако частично абоненты могут испытывать затруднения с голосовой связью и интернетом.

"Специалисты компании продолжают выполнять все мероприятия по поддержке функционирования сети до полного восстановления электроснабжения базовых станций", - добавили в "Киевстаре".