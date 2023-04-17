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Тернопільській єпархії УПЦ МП заборонили користуватися земельною ділянкою

Фото: мер Тернополя Сергій Надал (скрін з відео)
Автор: РБК-Україна

Міська рада Тернополя ухвалила рішення про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії московської церкви. Йдеться про ту, яка знаходиться на вулиці Євгена Коновальця.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на міського голову Тернополя Сергія Надала в Telegram.

"Сьогодні на позачерговій сесії Тернопільської міської ради прийняли рішення про припинення права користування земельною ділянкою управлінню Тернопільської єпархії московської церкви. Мова йде про ділянку за адресою Євгена Коновальця, 1 у Тернополі", - написав Надал.

Також він додав, що відсьогодні земельна ділянка вилучена у єпархії УПЦ МП.

Нагадаємо, Волинський облраді одноголосно підтримали заборону УПЦ МП.

Також зазначимо, що 10 квітня в Рівному УПЦ МП заборонили користуватися землями.

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ТернопільУПЦ МП