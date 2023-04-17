Тернопольской епархии УПЦ МП запретили пользоваться земельным участком

Городской совет Тернополя принял решение о прекращении права пользования земельным участком управлению Тернопольской епархии московской церкви. Речь идет о том, который находится на улице Евгения Коновальца.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на городского голову Тернополя Сергея Надала в Telegram.

"Сегодня на внеочередной сессии Тернопольского городского совета приняли решение о прекращении права пользования земельным участком управлению Тернопольской епархии московской церкви. Речь идет об участке по адресу Евгения Коновальца, 1 в Тернополе", - написал Надал.

Также он добавил, что с сегодняшнего дня земельный участок изъят у епархии УПЦ МП.