Главная » Жизнь » Общество

Тернополь в скорби: в городе не будут ставить елку из-за трагического обстрела

Тернополь, Понедельник 24 ноября 2025 15:18
Тернополь в скорби: в городе не будут ставить елку из-за трагического обстрела
Автор: Василина Копытко

В Тернополе, где недавно в результате российского ракетного удара погибли 34 человека, городские власти решили не устанавливать новогоднюю елку. Чиновники отмечают, что после трагедии празднование в привычном формате невозможно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Тернополя Сергея Надала в Facebook.

В Тернополе установят в этом году только "шопку"

В этом году на Театральной площади в Тернополе не будут устанавливать новогоднюю елку, будет традиционная украинская шопка - рождественская инсталляция, иллюстрирующая рождение Христа.

"После трагедии, которая произошла с нашим городом 19 ноября, встречать Рождество и Новый год привычным способом в этом году не можем. Почти 40 тернополян, тернополянок не встретят Новый 2026 год. Среди них шестеро детишек", - написал глава города.

Также он добавил, что шопка - это символ возрождения надежды даже в самые темные времена.

"Мы помним о тех, кого потеряли. И верим, что следующий год принесет мир", - подчеркнул Надал.

Реакция общества

В комментариях к посту Надала большинство украинцев поддержали решение городских властей о том, чтобы не устанавливать елку во время войны, когда страна ежедневно страдает от российских обстрелов и происходят новые трагедии.

В то же время некоторые из комментаторов критикует власть, поскольку, по их мнению, отказаться от елки и празднований нужно было уже давно и не ждать трагедии в Тернополе.

Реакция на пост Сергея Надала (скриншот)

Трагедия в Тернополе

В ночь на 19 ноября российские войска совершили комбинированную атаку по Тернополю ракетами и ударными дронами. По данным Воздушных сил, россияне атаковали Тернополь ракетами Х-101.

В результате вражеского удара повреждены жилые дома. В одной из многоэтажек вспыхнул огонь, в другой - произошел обвал конструкции с 9 по 3 этаж. Поисково-спасательные работы продолжались в течение трех дней. От российского удара погибли 34 человека, среди них 6 детей, еще более 90 - получили ранения.

