Тернопіль під масованою атакою дронів: що відомо про наслідки

13:38 01.05.2026 Пт
1 хв
Тернопіль в зоні підвищеної небезпеки
aimg Дмитро Левицький
Фото: Тернопіль опинився під атакою "Шахедів" (Getty Images)

Вдень 1 травня Тернопіль опинився під атакою російських дронів. У місті пролунала серія вибухів, а місто затягнуло димом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента, Тернопільську ОВА та мера міста Сергія Надала.

Читайте також: Табуни "Шахедів" над Україною: Росія від ранку атакує дронами

Перші вибухи пролунали в Тернополі близько 13:10. Це сталося на тлі масованої атаки "Шахедів" на Україну. Моніторингові канали повідомляли про декілька десятків дронів, які долетіли до міста.

"Терміново перейдіть в укриття! Не користуйтесь транспортом", - закликав мешканців міста міський голова Надал.

За словами голови Тернопільської ОВА Тараса Пастуха, Тернопільщина та Тернопіль перебувають в зоні підвищеної небезпеки.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, після вибухів місто затягнуло димом.

Що відомо про наслідки

14:12. Мер міста повідомив, що частина Тернополя опинилася без світла.

А саме частина мікрорайонів Канада, Центр, Новий світ та мікрорайон Старий парк, а також частина масиву Сонячний.

Масована атака дронів на Україну

Нагадаємо, від ранку Росія атакує Україну цілими табунами дронів. Безпілотники фіксувалися у більшості областей країни, або їх частинах. Близько опівдня дрони долетіли і до західних регіонів.

Сили протиповітряної оборони протидіють ворожим дронам. Більше читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Більше по темі:
ТернопільТернопільська областьАтака дронів