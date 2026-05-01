RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Ротации на фронте Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Тернополь под массированной атакой дронов: что известно о последствиях

13:38 01.05.2026 Пт
2 мин
Тернополь в зоне повышенной опасности
aimg Дмитрий Левицкий
Фото: Тернополь оказался под атакой "Шахедов" (Getty Images)

Днем 1 мая Тернополь оказался под атакой российских дронов. В городе прогремела серия взрывов, а город затянуло дымом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента, Тернопольскую ОГА и мэра города Сергея Надала.

Читайте также: Табуны "Шахедов" над Украиной: Россия с утра атакует дронами

Первые взрывы прозвучали в Тернополе около 13:10. Это произошло на фоне массированной атаки "Шахедов" на Украину. Мониторинговые каналы сообщали о нескольких десятках дронов, которые долетели до города.

"Срочно перейдите в укрытие! Не пользуйтесь транспортом", - призвал жителей города городской голова Надал.

По словам председателя Тернопольской ОГА Тараса Пастуха, Тернопольская область и Тернополь находятся в зоне повышенной опасности.

Как сообщает корреспондент РБК-Украина, после взрывов город затянуло дымом.

Что известно о последствиях

14:12. Мэр города сообщил, что часть Тернополя оказалась без света.

А именно часть микрорайонов Канада, Центр, Новый свет и микрорайон Старый парк, а также часть массива Солнечный.

Массированная атака дронов на Украину

Напомним, с утра Россия атакует Украину целыми табунами дронов. Беспилотники фиксировались в большинстве областей страны, или их частях. Около полудня дроны долетели и до западных регионов.

Силы противовоздушной обороны противодействуют вражеским дронам. Больше читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ТернопольТернопольская областьАтака дронов