Терміново оновіть iPhone! Apple випустила iOS 18.6 із критичними виправленнями

Компанія Apple випустила оновлення iOS 18.6, iPadOS 18.6 і macOS Sequoia 15.6, в яких усунуто десятки потенційно небезпечних вразливостей. Хоча жодна з вразливостей, за даними компанії, не була помічена в активній експлуатації, Apple настійно рекомендує встановити оновлення якомога швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors , присвячений новинам про продукцію Apple.

Що виправлено в iOS 18.6 та iPadOS 18.6

Оновлення для iPhone і iPad містять понад 20 критично важливих виправлень. Зокрема, було усунуто помилку у функції "Універсальний доступ", через яку код-пароль міг озвучуватися за допомогою VoiceOver.

Крім того, виправлено проблему, за якої шкідливий аудіофайл міг призвести до збою пам'яті.

Оновлення також містить вісім виправлень, пов'язаних із WebKit - движком браузера Safari. Йдеться про вразливості, які могли призвести до витоку конфіденційних даних, збоїв браузера і пошкодження пам'яті.

Для користувачів, чиї пристрої не підтримують iPadOS 18.6, випущено окреме оновлення - iPadOS 17.7.9, де також закрито низку важливих вразливостей.

macOS Sequoia 15.6 (понад 80 закритих вразливостей)

В оновленні для настільної ОС Apple закрито понад 80 вразливостей, частина з яких могла призвести до витоку даних, збоїв застосунків та інших критичних наслідків. Оновлення стосується таких компонентів, як Dock, Find My, Notes, Safari, Spotlight, системні налаштування та інші вбудовані функції macOS.

Для власників старіших моделей Mac, які не підтримують macOS Sequoia, доступні альтернативні оновлення: macOS Sonoma 14.7.7 і macOS Ventura 13.7.7. Вони також усувають низку вразливостей.

Оновлення для інших пристроїв Apple

Крім того, Apple випустила оновлення для інших платформ:

visionOS 2.6

tvOS 18.6

watchOS 11.6.

Кожне з них містить від 17 до 19 виправлень, що стосуються безпеки.

Apple закликає оновитися

Компанія підкреслює, що регулярне оновлення програмного забезпечення - один із найефективніших способів захисту пристроїв від потенційних загроз. Оновлення закривають уразливості, які можуть бути використані зловмисниками для отримання доступу до даних користувачів.