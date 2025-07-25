Apple випустила публічну бета-версію iOS 26: як встановити і які функції з'явилися

Apple офіційно представила публічну бета-версію iOS 26 - наступного великого оновлення для iPhone. У ньому компанія робить ставку не тільки на масштабні візуальні зміни, а й на глибоку уніфікацію всієї екосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Чому iOS 26, а не 19?

Якщо ви помітили на своєму пристрої повідомлення про доступність iOS 26, це може викликати здивування - останньою офіційною версією до цього була iOS 18. Однак Apple вирішила уніфікувати номерні версії всіх своїх платформ, прирівнявши їх до календарного року.

Таким чином, iOS 26 використовуватиметься протягом 2026 року.

Які пристрої отримають iOS 26

Оновлення доступне для наступних моделей iPhone:

iPhone 16e / 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max

iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max

iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max

iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max

iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max

iPhone SE (2-го покоління і новіше).

Новий дизайн

За заявою Apple, iOS 26 - це найбільше візуальне оновлення з моменту релізу iOS 13 у 2013 році. Інтерфейс Liquid Glass, як стверджують у компанії, робить акцент на змісті, надає інтерфейсу "жвавості", зберігаючи при цьому фірмовий стиль Apple.

"Це наймасштабніша зміна дизайну за всю історію наших платформ. Новий візуальний матеріал поєднує в собі оптичні властивості скла з унікальною плинністю, створюючи живіший та інтуїтивніший користувацький досвід", - заявив віцепрезидент Apple з дизайну інтерфейсів Алан Дай.

Зміни торкнулися і анімації в системі - вони стали більш плавними і чуйними.

Інтерфейс Liquid Glass (фото: 9to5Mac)

Оновлений додаток "Телефон"

В iOS 26 застосунок "Телефон" отримав перероблений інтерфейс: тепер розділи "Вибране", "Нещодавні" і "Голосова пошта" об'єднані в єдиний екран. За бажання користувач може повернути колишній вигляд.

Додано і нові функції:

Фільтрація дзвінків (Call Screening)

iPhone сам відповідає на дзвінки з невідомих номерів, уточнюючи ім'я та мету дзвінка. Користувач вирішує, відповідати чи ні.

Допомога під час очікування (Hold Assist)

Система визначає, коли на лінії з'являється живий оператор, позбавляючи користувача від прослуховування музики в режимі очікування.

Додаток "Телефон" в iOS 26 було повністю перероблено (фото: 9to5Mac)

Додатково:

Новий інтерфейс для фільтрації небажаних дзвінків

Підтримка SharePlay під час дзвінків

Резюме голосової пошти за допомогою Apple Intelligence

Оновлення в додатку "Повідомлення".

Нова функція Hold Assist, яка активується, коли вас переводять у режим очікування (фото: 9to5Mac)

Messages

Додаток Messages також отримав значне оновлення. Ключові зміни:

Можливість встановлювати індивідуальні фони для чатів - із запропонованої колекції, бібліотеки Фото або створені за допомогою функції Image Playgrounds (Apple Intelligence)

Підтримка опитувань усередині листувань - зручно при виборі ресторану, фільму тощо. Результати відображаються в реальному часі

Інтеграція штучного інтелекту, який може запропонувати створення опитування за контекстом бесіди

Покращена фільтрація спаму та повідомлень від невідомих відправників - нова кнопка фільтра в правому верхньому кутку чату.

Додаток "Повідомлення" отримав цілу низку нових функцій (фото: 9to5Mac)

У групових чатах з'явилися:

Індикатори набору тексту (вперше для iMessage)

Можливість відправки та отримання Apple Cash

Швидке додавання учасників за допомогою нової кнопки "Додати контакт".

Інші зміни:

Покращений пошук з використанням природної мови

Можливість виділення частини тексту в одному повідомленні

Оновлений інтерфейс інформації про листування - простіше знаходити фото, посилання та інші вкладення.

Messages отримав також підтримку опитувань всередині листувань (фото: 9to5Mac)

Оновлення програми "Камера"

Додаток "Камера" в iOS 26 отримав повністю перероблений дизайн. Основний акцент зроблено на спрощений доступ до часто використовуваних функцій, таких як фото- і відеозйомка. Водночас всі інші можливості, як і раніше, доступні - для цього достатньо свайпів у різні боки інтерфейсом.

Додатково:

Підказка про необхідність протерти об'єктив камери

Можливість зробити фото або почати запис відео натисканням на ніжку AirPods або AirPods Pro.

Оновлення програми "Камера" (фото: 9to5Mac)

Оновлений додаток "Фото"

Після серйозних змін в iOS 18, коли Apple представила одинарну вкладку, в iOS 26 Photos знову перероблено - тепер інтерфейс розділений на дві вкладки: "Бібліотека" і "Колекції".

Інші нововведення:

Налаштування щільності та макета відображення в режимі "Колекції"

Перегляд знімків із новим ефектом глибини в просторових сценах

Відображення інформації про події прямо в додатку "Фото".

В iOS 26 "Фото" знову було перероблено (фото: 9to5Mac)

Apple Music в iOS 26

Apple продовжує нарощувати функціональність музичного сервісу. В iOS 26 з'явилося кілька нових функцій:

AutoMix - система на базі штучного інтелекту аналізує композиції і плавно об'єднує їх, створюючи ефект безперервного DJ-сету

Переклад текстів пісень - під час прослуховування іноземних треків тепер відображається переклад

Вимова текстів (Lyrics Pronunciation) - функція, що допомагає підспівувати пісням незнайомою мовою

Закріплення обраного - тепер можна закріпити улюблені треки, плейлисти, альбоми та виконавців у верхній частині вкладки "Медіатека" для швидкого доступу.

Apple Music пропонує кілька нових функцій (фото: 9to5Mac)

CarPlay (новий інтерфейс і віджети)

Одним із найбільших оновлень став редизайн CarPlay. Інтерфейс отримав візуальний стиль Liquid Glass і підтримку віджетів. Тепер користувачі можуть налаштувати окремий екран з віджетами - від "Погоди" до "Календаря" і "Розумного будинку". Кількість доступних віджетів залежить від розміру дисплея.

Також у CarPlay з'явилося:

Підтримка Live Activities - тепер вони відображаються і в автомобілі

Нова функція Smart Display Zoom - дає змогу регулювати щільність інформації на екрані

Вхідні виклики відображаються у вигляді банера внизу екрана, не займаючи його повністю

Підтримка Tapback-реакцій у Повідомленнях

З'явилася функція відтворення відео в автомобілі (залежить від автовиробників і розробників)

Підтримка Handoff при використанні AirPods.

CarPlay отримав новий дизайн та інше (фото: 9to5Mac)

Новий додаток Apple Games

В iOS 26 на домашньому екрані iPhone з'явився новий додаток - Apple Games. Він слугує єдиним хабом для всіх ігор з App Store, дає змогу відстежувати досягнення, брати участь у челенджах і не пропускати важливі події.

"Новий додаток Apple Games - це центр для всіх ваших ігор. Він допомагає повертатися до улюблених тайтлів, відкривати нові, стежити за оновленнями та весело проводити час із друзями. Крім того, через нього можна зручно працювати з підпискою Apple Arcade, до якої входить понад 200 ігор для всієї родини", - описує додаток Apple.

Новий додаток Apple Games (фото: 9to5Mac)

Карти Apple

В iOS 26 у додатку Apple Maps з'явилися дві нові функції:

Preferred Routes - iPhone автоматично визначає часто використовувані маршрути (наприклад, від будинку до роботи) і пропонує актуальні відомості про поїздку прямо у віджеті. У разі виникнення серйозних затримок пристрій запропонує альтернативний шлях.

Visited Places - смартфон фіксує відвідані локації (кафе, магазини тощо) і зберігає їх у бібліотеці місць. Історія відвідувань конфіденційна і може бути видалена в будь-який час.

В Apple Maps з'явилися дві нові функції (фото: 9to5Mac)

Apple Intelligence в iOS 26

Платформа Apple Intelligence, презентована торік, отримала значний розвиток в iOS 26. Оновлені функції на базі штучного інтелекту інтегровані в ключові застосунки та сервіси системи.

Visual Intelligence ("розумні" скріншоти)

Одним із помітних нововведень стала розширена функція Visual Intelligence. Тепер користувачі можуть робити скріншоти й одразу використовувати їх для подальших дій. Система пропонує:

додати події в календар

виконати пошук у Google, Etsy та інших сторонніх додатках

відправити зображення в ChatGPT

виділити фрагмент екрана і запросити пошук за ним.

"На базі Apple Intelligence візуальний ШІ розпізнає, що відображається на екрані, і пропонує релевантні дії. Можна поставити запитання в ChatGPT щодо вмісту екрана, знайти схожі зображення або товари, а також швидко зберегти подію в календар з автоматичним визначенням дати, часу та місця", - пояснює Apple.

"Розумні" скріншоти (фото: 9to5Mac)

Live Translation (переклад у режимі реального часу)

Функція Live Translation стала однією з найбільш вражаючих у рамках Apple Intelligence. Вона працює повністю на пристрої, забезпечуючи конфіденційність спілкування.

Live Translation доступна в додатках Messages, Phone і FaceTime.

У Повідомленнях вхідні автоматично перекладаються на бажану мову користувача. Відповідь - також автоматично перекладається під час надсилання.

У FaceTime відображаються перекладені субтитри в режимі реального часу, при цьому голос співрозмовника залишається чутним.

У Телефоні можна перекладати голосові дзвінки: користувач чує перекладений текст у форматі озвучки.

Переклад у режимі реального часу (фото: 9to5Mac)

Оновлення Shortcuts

Додаток Shortcuts в iOS 26 отримав нову функцію Use Model, яка дає змогу безпосередньо використовувати моделі Apple Intelligence або ChatGPT для автоматизації завдань.

Наприклад, студент може створити сценарій, у якому Apple Intelligence порівнює аудіозапис лекції з його конспектом і автоматично додає відсутні ключові моменти. Усі дані при цьому обробляються або локально, або за допомогою технології Private Cloud Compute для збереження конфіденційності.

Genmoji та Image Playground

Оновлено і фірмові функції генерації зображень:

У Genmoji можна комбінувати кілька емодзі, налаштовувати вирази облич і зовнішні характеристики

В Image Playground тепер підтримується зміна стилю, зачісок, форми обличчя, а також інтеграція з ChatGPT.

Доступні такі варіанти створення зображень:

Новий режим "Any Style": користувач описує зображення, і ChatGPT генерує його

Створення ілюстрацій з використанням моделей Apple у стилях Sketch, Illustration, Animation

Використання стилів ChatGPT: Акварель і Олійний живопис.

Оновлення Genmoji та Image Playground (фото: 9to5Mac)

Додаткові поліпшення Apple Intelligence в iOS 26:

Відстеження замовлень в Apple Wallet

Генерація фонів і опитувань у Messages

Автоматична категоризація завдань у Reminders.

Як встановити публічну бета-версію iOS 26

Раніше встановлення тестових версій iOS могло здатися складним, однак останніми роками цей процес значно спростився. Щоб встановити публічну бета-версію iOS 26, потрібно виконати кілька простих кроків.

Перейдіть на офіційний сайт Apple Beta Software Program та увійдіть у систему за допомогою свого Apple ID. Якщо ви ще не брали участь у програмі, потрібно буде пройти коротку реєстрацію.

Після цього на сумісному iPhone відкрийте "Налаштування, "Основні", "Оновлення ПЗ".

У списку, що з’явиться, виберіть iOS 26 Public Beta. Система запропонує завантажити та встановити оновлення.

Завантаження й встановлення можуть зайняти певний час - залежно від швидкості інтернету та моделі пристрою. Перед встановленням рекомендується створити резервну копію даних.