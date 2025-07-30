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Срочно обновите iPhone! Apple выпустила iOS 18.6 с критическими исправлениями

Среда 30 июля 2025 13:50
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Срочно обновите iPhone! Apple выпустила iOS 18.6 с критическими исправлениями В iOS 18.6 устранили десятки уязвимостей (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Компания Apple выпустила обновления iOS 18.6, iPadOS 18.6 и macOS Sequoia 15.6, в которых устранены десятки потенциально опасных уязвимостей. Хотя ни одна из уязвимостей, по данным компании, не была замечена в активной эксплуатации, Apple настоятельно рекомендует установить обновления как можно скорее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, посвященный новостям о продукции Apple.

Что исправлено в iOS 18.6 и iPadOS 18.6

Обновления для iPhone и iPad содержат более 20 критически важных исправлений. В частности, была устранена ошибка в функции "Универсальный доступ", из-за которой код-пароль мог озвучиваться с помощью VoiceOver.

Кроме того, исправлена проблема, при которой вредоносный аудиофайл мог привести к сбою памяти.

Обновление также включает восемь исправлений, связанных с WebKit - движком браузера Safari. Речь идет об уязвимостях, которые могли привести к утечке конфиденциальных данных, сбоям браузера и повреждению памяти.

Для пользователей, чьи устройства не поддерживают iPadOS 18.6, выпущено отдельное обновление - iPadOS 17.7.9, где также закрыт ряд важных уязвимостей.

macOS Sequoia 15.6 (более 80 закрытых уязвимостей)

В обновлении для настольной ОС Apple закрыто свыше 80 уязвимостей, часть из которых могла привести к утечке данных, сбоям приложений и другим критическим последствиям. Обновление касается таких компонентов, как Dock, Find My, Notes, Safari, Spotlight, системные настройки и другие встроенные функции macOS.

Для владельцев более старых моделей Mac, которые не поддерживают macOS Sequoia, доступны альтернативные обновления: macOS Sonoma 14.7.7 и macOS Ventura 13.7.7. Они также устраняют ряд уязвимостей.

Обновления для других устройств Apple

Кроме того, Apple выпустила обновления для других платформ:

  • visionOS 2.6
  • tvOS 18.6
  • watchOS 11.6.

Каждое из них включает от 17 до 19 исправлений, касающихся безопасности.

Apple призывает обновиться

Компания подчеркивает, что регулярное обновление программного обеспечения - один из самых эффективных способов защиты устройств от потенциальных угроз. Обновления закрывают уязвимости, которые могут быть использованы злоумышленниками для получения доступа к данным пользователей.

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