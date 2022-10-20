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Терміново! Мешканців Києва та 4 областей закликають зменшити споживання електроенергії

Фото: мешканців Києва та 4 областей просять знизити споживання електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У центральних областях України швидко збільшується рівень споживання електроенергії. Мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей просять терміново зменшити споживання електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений ввести тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії в цьому регіоні. Просимо мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей терміново зменшити споживання електроенергії!" - йдеться в повідомленні.

В компанії додали, що це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

"Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю - визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)", - підкреслюють в повідомленні.

Як повідомлялось, у Києві планують віялові відключення електроенергії. Оприлюднені адреси відключень, які будуть відбуватися після розпорядження НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі, українців закликали обмежити електропостачання 20 жовтня, аби не перевантажувати мережу. В інакшому випадку можливі віялові відключення. Усі подробиці про обмеження на електропостачання та віялові відключення світла - в матеріалі РБК-Україна.

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Віялові відключення