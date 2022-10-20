У Києві оприлюднили графіки погодинних відключень електроенергії

У Києві планують віялові відключення електроенергії. Оприлюднені адреси відключень, які будуть відбуватися після розпорядження НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТОВ " Київські енергетичні послуги ".

Щоб дізнатися, коли може бути відсутнє електропостачання, потрібно ввести назву вулиці та номер будинку. Згідно з графіками, електроенергію можуть відключати на чотири години на добу.

приклад графіку на Подолі

"Якщо за вашою адресою час не визначається - з високою вірогідністю відключення у вашому будинку не буде відбуватися", - йдеться в повідомленні.