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У Києві оприлюднили графіки погодинних відключень електроенергії

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Україна, Четвер 20 жовтня 2022 13:37
У Києві оприлюднили графіки погодинних відключень електроенергії Фото: віялові відключення електроенергії в Києві відбуватимуться за графіком (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Києві планують віялові відключення електроенергії. Оприлюднені адреси відключень, які будуть відбуватися після розпорядження НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТОВ "Київські енергетичні послуги".

Щоб дізнатися, коли може бути відсутнє електропостачання, потрібно ввести назву вулиці та номер будинку. Згідно з графіками, електроенергію можуть відключати на чотири години на добу.

У Києві оприлюднили графіки погодинних відключень електроенергії

приклад графіку на Подолі

"Якщо за вашою адресою час не визначається - з високою вірогідністю відключення у вашому будинку не буде відбуватися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, НЕК "Укренерго" з 19 жовтня запровадило стабілізаційні відключення електроенергії у Київській області. Відключення планується по 4 години кілька разів протягом дня.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що графіки віялових відключень електроенергії в Україні будуть застосовані у разі, якщо добровільне скорочення споживання електроенергії буде менше 20%.

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