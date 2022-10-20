Срочно! Жителей Киева и 4 областей призывают снизить потребление электроэнергии

В центральных областях Украины быстро увеличивается потребление электроэнергии. Жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей просят срочно снизить потребление электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в этом регионе. Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно уменьшить потребление электроэнергии!" - говорится в сообщении.

В компании добавили, что это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования.

"Напоминаем, когда отключат именно вашу улицу - определяет ваш оператор распределительных сетей (облэнерго)", - подчеркивают в сообщении.