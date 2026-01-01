Терміни нових санкцій ЄС проти Росії та удар по Туапсинському НПЗ: новини за 31 грудня

Євросоюз може ввести новий пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Тим часом українські воїни вдарили по Туапсинському НПЗ.

Більш детально про те, що сталося в середу, 31 грудня, - в матеріалі РБК-Україна .

ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ до річниці її вторгнення в Україну, - Welt

Посли Європейського Союзу планують ухвалити 20 пакет санкцій проти Росії до четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, пише Welt.

За інформацією видання, санкції мають на меті подальше покарання Москви за її агресивну війну проти України та додаткове послаблення російської економіки.

Уражено Туапсинський НПЗ, нафтовий термінал і не тільки: Генштаб підтвердив удари по РФ

У ніч на середу, 31 грудня, Сили оборони вразили Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Крім того, під атакою були "Таманьнафтогаз", нафтобаза резерву і склади боєприпасів окупантів.

НАБУ і САП завершили слідство щодо Чернишова у справі про корупцію в Мінрегіоні

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у справі стосовно колишнього віцепрем'єр-міністра України та ще п'яти осіб.

НАБУ не розкриває ім'я, про кого йдеться, однак імовірно - йдеться про Олексія Чернишова, який проходить підозрюваним у зловживанні службовим становищем та участі в корупційній схемі з будівництвом.

РФ за рік випустила по Україні понад 100 000 дронів, тисячі ракет і КАБів, - United24

У 2025 році Росія випустила по Україні понад 60 000 керованих авіаційних бомб, близько 2400 ракет різних типів і понад 100 000 безпілотників.

Протягом 2025 року повітряна тривога звучала в Україні щонайменше 19 033 рази. Найбільше в Харківській області - 2020 тривог за рік.

Напередодні Нового року переговори щодо України вступили в критичну фазу, - Вітакер

Посол США при НАТО Метью Вітакер вважає, що напередодні Нового року переговори щодо завершення російсько-української війни вступили в критичну фазу.

За його словами, Трамп може перевірити, чи можливо досягти мирної угоди між сторонами.