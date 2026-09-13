Термінал "Нової пошти" на Одещині знову атакувала РФ, є постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Нову пошту ".

"Бо за кожною доставленою посилкою - люди, бізнеси, виробництва, лікарні, волонтери та вся країна, яка має рухатися далі", - підсумували в "Новій пошті".

У компанії наголосили, що попри російські атаки на цивільну інфраструктуру продовжують працювати.

Перевірити актуальний статус конкретної посилки можна в мобільному застосунку "Нової пошти" або на сайті компанії.

"Нова пошта" компенсує оголошену цінність пошкоджених посилок. З кожним клієнтом, чиє відправлення зазнало пошкоджень, представники компанії зв'яжуться окремо, щоб уточнити деталі відшкодування.

Окремо компанія повідомила про подальшу долю відправлень, які могли постраждати через атаку.

У "Новій пошті" зазначили, що перебувають із постраждалими на зв'язку та забезпечують їх усім необхідним.

Внаслідок удару постраждали двоє людей. Один із них - водій партнера-перевізника компанії, інший - співробітник компанії-підрядника.

Нагадуємо, 31 серпня російські війська вже атакували термінал "Нової пошти" на Одещині. Внаслідок удару виникла пожежа, а інноваційний термінал був знищений і не підлягав відновленню.

У компанії повідомили, що також була знищена ключова сортувальна лінія європейського стандарту, однак працівники не постраждали.

Вже наступного дня, 1 вересня, РФ повторно вдарила по цьому ж терміналу, через що на об'єкті знову спалахнула пожежа.