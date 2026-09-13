Термінал "Нової пошти" на Одещині знову атакувала РФ, є постраждалі
Російський реактивний безпілотник атакував термінал "Нової пошти" на Одещині. Двоє людей дістали поранення, а компанія пообіцяла компенсувати збитки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нову пошту".
Для атаки ворог використав реактивний безпілотник типу "Герань".
Внаслідок удару постраждали двоє людей. Один із них - водій партнера-перевізника компанії, інший - співробітник компанії-підрядника.
У "Новій пошті" зазначили, що перебувають із постраждалими на зв'язку та забезпечують їх усім необхідним.
Що буде з посилками
Окремо компанія повідомила про подальшу долю відправлень, які могли постраждати через атаку.
"Нова пошта" компенсує оголошену цінність пошкоджених посилок. З кожним клієнтом, чиє відправлення зазнало пошкоджень, представники компанії зв'яжуться окремо, щоб уточнити деталі відшкодування.
Перевірити актуальний статус конкретної посилки можна в мобільному застосунку "Нової пошти" або на сайті компанії.
У компанії наголосили, що попри російські атаки на цивільну інфраструктуру продовжують працювати.
"Бо за кожною доставленою посилкою - люди, бізнеси, виробництва, лікарні, волонтери та вся країна, яка має рухатися далі", - підсумували в "Новій пошті".
Нагадуємо, 31 серпня російські війська вже атакували термінал "Нової пошти" на Одещині. Внаслідок удару виникла пожежа, а інноваційний термінал був знищений і не підлягав відновленню.
У компанії повідомили, що також була знищена ключова сортувальна лінія європейського стандарту, однак працівники не постраждали.
Вже наступного дня, 1 вересня, РФ повторно вдарила по цьому ж терміналу, через що на об'єкті знову спалахнула пожежа.