Терминал F в "Борисполе" откроют в конце марта, - Рябикин

Фото: Павел Рябикин (РБК-Украина)

В терминал F в общей сложности инвестируют около 100 млн гривен

В конце марта 2019 года возобновит работу терминал F в аэропорту "Борисполь". Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор аэропорта Павел Рябикин.

По его словам, терминал F будет открыт для регулярной эксплуатации с начала весеннего сезона авиационной навигации в конце марта 2019 года. Он также отметил, что терминал точно будет обслуживать самолеты Ryanair.

"Также мы ведем переговоры с несколькими авиакомпаниями по поводу их перемещения в этот терминал. Это и классические авиакомпании, которые хотят прилетать в пики обслуживания МАУ… Также ведем переговоры с авиакомпаниями, которые выполняют чартерные рейсы", - подчеркнул Рябикин.

Он также добавил, что в 2018 году на возобновление работы терминала F потратят около 60 млн гривен, в следующем - еще около 30 млн. В общей сложности в терминал инвестируют около 100 млн гривен.

Напомним, ранее в аэропорту "Борисполь" назвали сроки строительства новой взлетной полосы. Предполагается, что полосу введут в эксплуатацию в 2022 году.

Отметим, ранее Рябикин заявлял, что в аэропорту приняли решение о расконсервации терминала F с апреля 2019 года.