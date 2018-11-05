ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Термінал F у "Борисполі" відкриють в кінці березня, - Рябікін

Новини » Суспільство    05.11.2018 - 09:49
Фото: Павло Рябікін (РБК-Україна)
Фото: Павло Рябікін (РБК-Україна)

У термінал F в цілому інвестують близько 100 млн гривень

В кінці березня 2019 року відновить роботу термінал F в аеропорту "Бориспіль". Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний директор аеропорту Павло Рябікін.

За його словами, термінал F буде відкритий для регулярної експлуатації з початку весняного сезону авіаційної навігації в кінці березня 2019 року. Він також зазначив, що термінал буде обслуговувати літаки Ryanair.

"Також ми ведемо переговори з кількома авіакомпаніями щодо їх переміщення у цей термінал. Це і класичні авіакомпанії, які хочуть прилітати в піки обслуговування МАУ... Також ведемо переговори з авіакомпаніями, які виконують чартерні рейси", - підкреслив Рябікін.

Він також додав, що в 2018 році на відновлення роботи терміналу F витратять близько 60 млн гривень, наступного - ще близько 30 млн. У загальній складності в термінал інвестують близько 100 млн гривень.

Нагадаємо, раніше в аеропорту "Бориспіль" назвали терміни будівництва нової злітної смуги. Передбачається, що смугу введуть в експлуатацію у 2022 році.

Зазначимо, раніше Рябікін заявляв, що в аеропорту прийняли рішення про розконсервацію терміналу F з квітня 2019 року.

 

У кількох аеропортах ЄС пасажирів зобов'яжуть проходити перевірку на детекторі брехні У 5 аеропортах країни з наступного тижня розпочнуть патрулювання кінологи
Новини України терминалБориспольаэропортПавло Рябікін
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся