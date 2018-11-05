Термінал F у "Борисполі" відкриють в кінці березня, - Рябікін

Фото: Павло Рябікін (РБК-Україна)

У термінал F в цілому інвестують близько 100 млн гривень

В кінці березня 2019 року відновить роботу термінал F в аеропорту "Бориспіль". Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів генеральний директор аеропорту Павло Рябікін.

За його словами, термінал F буде відкритий для регулярної експлуатації з початку весняного сезону авіаційної навігації в кінці березня 2019 року. Він також зазначив, що термінал буде обслуговувати літаки Ryanair.

"Також ми ведемо переговори з кількома авіакомпаніями щодо їх переміщення у цей термінал. Це і класичні авіакомпанії, які хочуть прилітати в піки обслуговування МАУ... Також ведемо переговори з авіакомпаніями, які виконують чартерні рейси", - підкреслив Рябікін.

Він також додав, що в 2018 році на відновлення роботи терміналу F витратять близько 60 млн гривень, наступного - ще близько 30 млн. У загальній складності в термінал інвестують близько 100 млн гривень.

Нагадаємо, раніше в аеропорту "Бориспіль" назвали терміни будівництва нової злітної смуги. Передбачається, що смугу введуть в експлуатацію у 2022 році.

Зазначимо, раніше Рябікін заявляв, що в аеропорту прийняли рішення про розконсервацію терміналу F з квітня 2019 року.