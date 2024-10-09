Термін видачі українцям паспортів у Стамбулі продовжили: де забирати документи

Перший паспорт

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що перший паспорт громадянина України оформлюється дитині у віці 14 років у вигляді ID-картки. Цей документ видається на 4 роки та є безкоштовним.

Тим часом за видачу наступних паспортів (починаючи з 18-річного віку), які дійсні впродовж 10 років, необхідно сплачувати адміністративний збір.

А ось дитячий закордонний паспорт можна оформлювати від самого народження терміном на 4 роки. При цьому присутність дитини під час подачі документів не завжди є обов'язковою.

Оформити паспорт можна у будь-якому територіальному підрозділі області, незалежно від місця реєстрації. Під час оформлення закордонного паспорта для дитини один із батьків, опікунів або усиновителів повинен пред'явити власний паспорт громадянина України.

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