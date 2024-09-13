Закордонний паспорт для дитини в Україні можна оформити без особистої присутності: скільки коштує
Оформлення дитячого закордонного паспорта відрізняється від процесу для дорослих. Такий документ дітям може бути наданий з народження терміном на 4 роки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міграційну службу у Полтавській області
Зазначається, що присутність дитини під час подачі документів не завжди є обов’язковою.
Співробітники Міграційної служби у Полтавській області нагадали, що оформити закордонний паспорт дитині можна у будь-якому територіальному підрозділі області незалежно від місця реєстрації.
Для оформлення дитячого закордонного паспорта необхідно подати наступні документи:
- оригінал свідоцтва про народження дитини;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
- фотокартку (якщо дитині до 12 років і вона не буде присутня під час подачі документів);
- ID-картку (обов’язкова при оформленні, починаючи з 14 років);
- квитанцію про сплату за послуги.
У службі нагадали про вимоги до дитячого фото. Воно має бути розміром 10х15 см, зображати 70% обличчя, мати чіткі контури, білий фон та ніяких сторонніх предметів. Важливо, щоб фото було без дефектів.
"Якщо дитина не досягла 12-річного віку, її особиста присутність не обов’язкова. Для цього можуть бути надані фото дитини, що відповідають встановленим вимогам", - йдеться у повідомленні служби.
Зазначається, що при оформленні документа один із батьків чи опікунів або усиновителів, повинен мати з собою паспорт громадянина України.
Відомо, що ціна закордонного паспорта в Україні 2024 року залежна від терміну його оформлення:
- вартість виготовлення закордонного паспорта за 20 робочих днів становить 958 гривень;
- вартість оформлення закордонного паспорта за 7 робочих днів – 1598 гривень.
Міграційна служба додала, що забрати готовий паспорт може один з батьків. При собі він повинен мати паспорт та свідоцтво про народження дитини. Документ може забрати також інша особа за наявності нотаріально завіреної довіреності.
Раніше ми повідомляли, що українських дітей до 13 років із тимчасовим захистом можуть не пустити до Польщі під час проходження перевірок на кордоні. Це стосується тих неповнолітніх, що не мають електронного документа Diia.pl
Про те, які країни змінили процеси надання допомоги українським біженцям, читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.