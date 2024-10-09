Срок выдачи украинцам паспортов в Стамбуле продлили: где забирать документы

Первый паспорт

Напомним, ранее мы рассказывали, что первый паспорт гражданина Украины оформляется ребенку в возрасте 14 лет в виде ID-карты. Этот документ выдается на 4 года и является бесплатным.

Между тем, за выдачу следующих паспортов (начиная с 18-летнего возраста), которые действительны в течение 10 лет, необходимо уплачивать административный сбор.

А вот детский загранпаспорт можно оформлять с самого рождения сроком на 4 года. При этом присутствие ребенка при подаче документов не всегда обязательно.

Оформить паспорт можно в любом территориальном подразделении области, независимо от места регистрации. Во время оформления загранпаспорта для ребенка один из родителей, опекунов или усыновителей должен предъявить собственный паспорт гражданина Украины.

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