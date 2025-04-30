Термін - два тижні: Шмигаль доручив розробити план підготовки до опалювального сезону

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що з 30 грудня 2024 року не вводилися відключення світла для побутових споживачів. Також мінімізували обмеження для бізнесу. Міністерство затвердило графіки відновлення.

Як повідомили в уряді, у 2025 році планується ввести близько 1 ГВт генерації. 170 МВт - уже введено. Загалом, за інформацією Міненерго, після атак відновлено 1,5 ГВт генерації.

"Важливо також зберегти ритмічну міжнародну підтримку. Працює хаб екстреної енергетичної допомоги. Завдяки цьому отримали 1761 гуманітарний вантаж вагою 22,6 тисячі тонн від 38 країн. Загалом 146 компаній енергетичного сектору отримали допомогу. А у Фонді підтримки енергетики України зібрано близько 1,2 млрд євро донорських коштів", - заявив Шмигаль.

Енергоштаб окремо приділив увагу містам, які часто потрапляють під атаки ворога - це Миколаїв, Одеса, Кривий Ріг, Дніпро та інші наші громади. За словами прем'єра, через російські обстріли ситуація важка.

Шмигаль дав доручення провести засідання ТЕБ і НС щодо підготовки до наступної зими та розглянути можливість запровадження спеціальних прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання.

"Також відповідальним міністерствам і відомствам поставили завдання до 15 травня розробити детальний план підготовки до опалювального сезону у сфері житлово-комунального господарства", - наголосив Шмигаль.