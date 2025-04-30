Срок - две недели: Шмыгаль поручил разработать план подготовки к отопительному сезону

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что с 30 декабря 2024 года не вводились отключения света для бытовых потребителей. Также минимизировали ограничения для бизнеса. Министерство утвердило графики восстановления.

Как сообщили в правительстве, в 2025 году планируется ввести около 1 ГВт генерации. 170 МВт - уже введено. Всего, по информации Минэнерго, после атак восстановлено 1,5 ГВт генерации.

"Важно также сохранить ритмичную международную поддержку. Работает хаб экстренной энергетической помощи. Благодаря этому получили 1761 гуманитарный груз весом 22,6 тысячи тонн от 38 стран. В целом 146 компаний энергетического сектора получили помощь. А в Фонде поддержки энергетики Украины собрано около 1,2 млрд евро донорских средств", - заявил Шмыгаль.

Энергоштаб отдельно уделил внимание городам, которые часто попадают под атаки врага - это Николаев, Одесса, Кривой Рог, Днепр и другие наши общины. По словам премьера, из-за российских обстрелов ситуация тяжелая.

Шмыгаль дал поручение провести заседание ТЭБ и ЧС по подготовке к следующей зиме и рассмотреть возможность введения специальных ускоренных подходов к восстановлению инфраструктуры теплоснабжения.

"Также ответственным министерствам и ведомствам поставили задачу до 15 мая разработать детальный план подготовки к отопительному сезону в сфере жилищно-коммунального хозяйства", - подчеркнул Шмыгаль.