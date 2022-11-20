На території Запорізької АЕС пролунало більш як 10 вибухів, - МАГАТЕ

"Минулої ночі та сьогодні вибухи сколихнули територію Запорізької АЕС. Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС повідомляють про понад десять вибухів від очевидного обстрілу та пошкодження деяких будівель, систем і обладнання, але поки що жоден із них не є критичним для ядерної безпеки", - йдеться в повідомленні.

При цьому даних про постраждалих не надходило.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі вже відреагував на інцидент, закликавши обидві сторони конфлікту якнайшвидше домовитися та запровадити зону ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС.

Додамо, зараз на території ЗАЕС перебуває група нова група з чотирьох експертів Міжнародного агентства з атомної енергії, яка прибула туди 3 листопада.

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