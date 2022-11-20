UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На території Запорізької АЕС пролунало більш як 10 вибухів, - МАГАТЕ

Фото: на території Запорізької АЕС пролунало більш як 10 вибухів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

На території Запорізької АЕС вчора ввечері та сьогодні пролунало більше десятка потужних вибухів. Внаслідок чого були пошкоджені деякі будівлі та обладнання, але вони пошкодження не є критичними для ядерної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт МАГАТЕ.

"Минулої ночі та сьогодні вибухи сколихнули територію Запорізької АЕС. Експерти МАГАТЕ на ЗАЕС повідомляють про понад десять вибухів від очевидного обстрілу та пошкодження деяких будівель, систем і обладнання, але поки що жоден із них не є критичним для ядерної безпеки", - йдеться в повідомленні.

При цьому даних про постраждалих не надходило.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі вже відреагував на інцидент, закликавши обидві сторони конфлікту якнайшвидше домовитися та запровадити зону ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС.

Додамо, зараз на території ЗАЕС перебуває група нова група з чотирьох експертів Міжнародного агентства з атомної енергії, яка прибула туди 3 листопада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСМАГАТЭВибух